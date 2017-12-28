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(Görüntülü Haber) Bağdat Caddesi'nde kafe çalışanına silahlı saldırı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() KADIKÖY, Bağdat Caddesi'nde bir kafe çalışanı tartıştığı müşteri tarafından silahla vuruldu. Kafe çalışanı bacağından hafif şekilde yaralanırken, saldırgan ve yanındaki iki kişi olay yerinden kaçtı....

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() KADIKÖY, Bağdat Caddesi'nde bir kafe çalışanı tartıştığı müşteri tarafından silahla vuruldu. Kafe çalışanı bacağından hafif şekilde yaralanırken, saldırgan ve yanındaki iki kişi olay yerinden kaçtı. Olay gece saatlerinde Bağdat Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , kafeye gelen üç müşteri henüz bilinmeyen bir nedenle kafe çalışanı ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan üç müşteriden biri belindeki silaha çıkararak tartıştığı kafe çalışanı Ünal Çavuş'a ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Çavuş bacağına isabet eden mermilerle yaralandı. Kafede yaşanan kısa süreli paniğin ardından olay sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından kafe çalışanı Ünal Çavuş'u Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan kafe çalışanının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı kafede inceleme yaparken, polis ekipleri kaçan üç kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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