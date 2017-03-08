(Görüntülü Haber) Bağcılar’da kadınlara 25 bin sümbül hediye edildi

İSTANBUL () - Bağcılar Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde meydanlara inerek ilçedeki kadınların kadınlar gününü kutladı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kadınların Kadınlar Günü’nü tek tek kutlayarak sümbül hediye etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, Kadınlar günü ile ilgili şöyle konuştu: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Hiçbir kadınımızın ağlamadığı, gözyaşının ve kanın olmadığı bir dünya temenni ediyorum. Bağcılar Belediyesi olarak da bugüne dikkat çekmek için 25 bin sümbül dağıtıyoruz. Bağcılar güzel kokuyor. Kadınlarımız çiçektir, hayattır. Bugün baktığımız zaman çocuklarımızdan başlayan hayatın içerisindeki mücadeleleri, her safada dikkat çekiyor. 15 Temmuz’da da bunu gördük. Aynı Kurtuluş Savaşı’nda cephaneye silah taşıyan Şerife Bacı gibi, 15 Temmuz’da da arabasını kullanıp cepheye koşan Şerife Bacı’ları tekrar gördük.” “HER YIL BÖYLE OLSUN, ÇOK MUTLU OLDUM” Etkinliğe katılan 73 yaşındaki Fatma Uygur, kendisine hediye edilen sümbülden 2 tane almasının nedenini esprili bir dille şu şekilde anlattı: “Ben ileriyi ya görürüm, ya görmem. O yüzden 2 tane aldım. Bu kalabalığı da görünce gerçekten daha çok mutlu oldum. Her yıl böyle olsun.” “EŞİMİN ELİNE BAKMIYORUM” Emekçi kadınlardan olan Raziye Şık, “Ben rahatsızlığımdan dolayı işi bırakmak zorunda kaldım. Çocuk okutuyorum. Evde çalışıyorum, dışarıya el işi yapıyorum. Kendi paramı kazanmak çok güzel bir şey. Eşimin eline bakmıyorum. Keşke sıhhatim yerinde olsa da yine devam etsem çalışmaya” dedi. “KADINLAR EMEKÇİDİR” Etkinliğe katılan emekçi bir kadın, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün önemine şu sözlerle vurgu yaptı: “Kadınlar emekçidir. Kadınlar annedir. Kadınlar eştir. Kadınlar yeri geldiğinde babadır. Kadınlar hasta bakıcı, temizlikçidir. Kısaca kadınlar emekçidir. Tüm kadınların, Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” Sibel Narlı, bugün Kadınlar Günü olduğunu etkinlik sayesinde hatırlayarak, “Tüm kadınların, Kadınlar Günü kutlu olsun. Valla ben unutmuştum. Çok teşekkürler Belediye Başkanımıza. İlk defa siz kutladınız, daha kimse kutlamadı” dedi. Hediye edilen sümbül ile büyük mutluluk yaşayan Seyhan Altunışık, “Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun” dedi. “ERKEKLERDEN SEVGİ VE İLGİ BEKLİYORUZ” Evli ve 3 çocuk annesi Birgü Sarıca, Kadınlar Günü’nde erkeklere çağrıda bulundu: “Hem maddi hem manevi çok zor. Anneyiz ve çocuklarımızın yanında olacağız. Erkeklerden sevgi ve ilgi bekliyoruz. Sevsinler yeter. Başka bir şey istemiyoruz.”