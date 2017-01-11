Ersan SAN/İSTANBUL,() Metro seferleri durduruldu. Kirazlı durağı kapatıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Polis, Reina'ya saldıran teröristin eşkaline benzer bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. İstasyon ve çevresindeki aramalar sürüyor.
(Görüntülü Haber) Bağcılar Kirazlı Metro durağında "Reina Saldırganı" alarmı (3)
Ersan SAN/İSTANBUL,() Metro seferleri durduruldu. Kirazlı durağı kapatıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Polis, Reina'ya saldıran teröristin eşkaline benzer bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete...
11 Ocak 2017 Çarşamba 16:48
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