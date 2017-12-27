(Görüntülü Haber) BAĞCILAR'DA TEKSTİL FABRİKASI ALEV ALEV YANDI (ek görüntü)
27 Aralık 2017 Çarşamba 09:44
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