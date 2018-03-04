Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Necmettin Erbakan anıldı
Necmettin Erbakan anıldı

(Görüntülü Haber) Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Ersan SAN/İSTANBUL,()-BAĞCILAR'da sokak ortasında tartıştığı eşi S.D.'yi silahla ateş ederek öldürün A.D. adlı koca, aynı silahla intiha etti. Neden tartıştıkları anlaşılamayan karı-kocanın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay,...

Ersan SAN/İSTANBUL,()-BAĞCILAR'da sokak ortasında tartıştığı eşi S.D.'yi silahla ateş ederek öldürün A.D. adlı koca, aynı silahla intiha etti.

Neden tartıştıkları anlaşılamayan karı-kocanın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Martı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 40'lı yaşlarda olan S.D. ile A.D. çifti, sokakta kaldırım üzerinde yürürken aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. adlı koca silahla eşi S.D.'ye birkaç el ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu. Her ikisi de yere yığılırken bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının da incelemelerinin ardından her iki cenaze, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314