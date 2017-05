(Görüntülü Haber) Bağcılar'da Ramazan etkinliklerinin tanıtımı yapıldı

BAĞCILAR Belediyesi "Bağcılarda Ramazan Farklı Yaşanır" sloganı ile Ramazan boyunca yapılacak olan etkinliklerin tanıtımını yapıldı. Bağcılar Ramazan etkinlikleri boyunca her akşam programa uygun televizyon muhabirlerinin katılacağı söyleyiş ve her perşembe geceleri camilerde özel Kuran-ı Kerim okunacak. İlahiyat, edebiyat, tarih, sanat ve sağlık gibi birçok alanda da deneyimler paylaşılacak. Çocuklar gölge oyunları, yarışmalar ve çeşitli etkinlikleri izleyerek keyifli anlar yaşayacak. İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR SOFRASI Bağcılar Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün 22 mahallede bereket sofrası kurarak 100 bin ilçe sakini ile beraber iftar yapacak. Bağcılar Belediyesi, ilçede yaşayan 10 bin ihtiyaç sahipleri ailelere gıda paketi yardımında bulunulacak. Engelliler ile ihtiyaç sahipleri restoran ve lokantalarda ağırlanacak. Ramazan bileti ile tüm ihtiyaç sahipleri birlik ve beraberlik için bir araya gelebilecek. CAMİLERDE RAMAZAN TEMİZLİĞİ İlçe sakinlerinin ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmeleri için bu yıl Ramazan ayı öncesi Bağcılar Belediyesi 24 kişilik ekiple ilçede hizmet veren 72 caminin temizliğini yapıyor. BAĞCILARDAN ALMANYA VE KAZAKİSTAN'A UZANAN İFTAR SOFRASI Bağcılar Belediyesi, 11 ayın Sultanı olan Ramazan ayın da iftar sofrasını bu kez birlik, beraberlik ve kardeşlik için gurbetçi olan Almanya?nın Hamm ve Kazakistan'ın Almaata kentinde kuracak. RAMAZAN BİLETİ UYGULAMASI Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerini Bağcılar Belediyesi tarafından verilen Ramazan bileti ile lokantalarda iftarını açacak olan Bağcılılar için hazırlık yapan lokanta sahibi Muhammet Yanık, "Bizler ihtiyaç sahiplerini restoranımız da ağırlamaktan çok mutluyuz. Gerek restorana gelerek gerekse evlerine hizmet vereceğimiz vatandaşlarımıza iftar bilet uygulaması ile ağırlamaktan çok mutluyuz" dedi. İhtiyaç sahipleri için Ramazan ayı çok farklı duygu olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bizim daha çok ulaşabileceğimiz kişilerimiz var. Kimin ne zaman durumunun ne olacağı belli değil. Ne olduğumuza değil, ne olacağımıza bakmak lazım" dedi. 20 binaya yakın aileye gıda yardımı yapan Bağcılar Belediye Başkan Lokman Çağırıcı, Yardımlarda kimsenin görmeyeceği şekilde kimseyi rencide etmeden yardımlarını gerçekleştirdiğini söyledi.