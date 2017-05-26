Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyona Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Bağcılar Güneşli Mahallesi 1205 Sokak'taki bir evdi. Ekiper adreste arama yaparken dışarı da da geniş güvenlik önlemi alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler olduğu öğrenilirken, operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.
(Görüntülü Haber) Bağcılar'da polis operasyonu
Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyona Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de...
26 Mayıs 2017 Cuma 09:27
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