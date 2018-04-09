Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul Bağcılar'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de silahla karşılık verdiği çatışmada bir halk otobüsü de yoldan geçiyordu. Çatışma sırasında yolcular panikle çömelirken, panik anları kameraya yansıdı.
(Görüntülü Haber) Bağcılar'da otoparkta silahlı çatışma; otobüsteki panik anları kamerada
Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul Bağcılar'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de silahla...
09 Nisan 2018 Pazartesi 09:08
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