Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-BAĞCILAR'da, Yoldaki bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de araçtakilere silahla karşılık verdiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı (2)
Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-BAĞCILAR'da, Yoldaki bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de araçtakilere silahla karşılık verdiği öğrenildi. Olay yerine...
08 Nisan 2018 Pazar 23:13
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