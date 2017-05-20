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(Görüntülü Haber) Bağcılar'da kadına sopalı dayak kamerada

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Bağcılar'da karşı dükkan çalışanlarıyla husumetli olduğu öğrenilen S.Y. isimli kadın eşinin dükkanı önünde 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Genç kadının dövülme anı güvenlik kameraları...

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Bağcılar'da karşı dükkan çalışanlarıyla husumetli olduğu öğrenilen S.Y. isimli kadın eşinin dükkanı önünde 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Genç kadının dövülme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz ay Kemalpaşa Mahallesi, Eski Pazar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir dükkanda çalışan Adem Y. ile karşı dükkanda çalışan Suriye uyruklu kişiler arasında geçen yıl siyasi tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Adem Y. ile karşı dükkandaki Suriyeli kişiler arasından husumet oluştu. Geçen ay Adem Y. ile Suriyeli kişiler tekrar tartıştı. Bu sırada, S.Y. 9 yaşındaki kızıyla birlikte eşini ziyaret etmek için dükkana geldi. Tartışma kavgaya dönüşünce Adem Y. darp edildi. Burada Suriyeli kişilerle tartışan S.Y. kızının gözü önünde 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. 


 

GENÇ KADININ DÖVÜLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

S. Y.'nin dört kişi tarafından dövülmesi bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde hareketlilik yaşanırken koşan S.Y.'nin, arkasından gelen kişiler tarafından dövülerek yere düşmesi görülüyor.


 

ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZUK GECELERİ UYUYAMIYOR

Yaşanan olay üzerine şikayetçi olduklarını belirten S.Y. çocuğunun bu olay yüzünden psikolojisinin bozulduğunu söyledi. S.Y. yaşananları şöyle anlattı: "Geçen yıl bizim şehitlerimiz olduğu zamanlarda karşımızdaki dükkanlarda YPG şarkıları çalıp, halay çekmelerinden şikayetçi olduk. Bunlar da nasıl öğrendilerse, öğrendiler. Ondan sonra aramızda husumet başladı. Olay günü ben eşimi ziyarete gittim dükkana. Ondan sonrasında, onlar silahlanmışlar, coplar, balyozlar, sopalarla. Yanımıza gelip, sopaları çıkarttılar. Sonrasında eşime saldırı oldu. Eşimle, dükkanda çalışan bir arkadaşımız kaçmaya başladı. Ben de onların arkasından gittim. Sonrasında onları bırakıp, bana saldırmaya başladılar. Bu saldırı esnasında 9 yaşındaki kızım yanımızdaydı. Şuan çocuğun psikolojisi bozuk. Geceleri uyuyamıyor, annemi ve babamı öldürecekler diye."

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