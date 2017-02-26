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(Görüntülü Haber)Bağcılar'da duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle boşaltılan binalarla ilgili inceleme sürüyor

Sinan BİLGİLİ - Süleyman KAYA / İSTANBUL - Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde devam eden metro hattı çalışmalarının yakınındaki 4 binanın zemininde ve duvarlarında dün çatlaklar oluşmuş, bina boşaltılmıştı. İstanbul Büyükşehir...

Sinan BİLGİLİ - Süleyman KAYA / İSTANBUL - Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde devam eden metro hattı çalışmalarının yakınındaki 4 binanın zemininde ve duvarlarında dün çatlaklar oluşmuş, bina boşaltılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ölçüm ekiplerinin sokak ve binalarda başlattığı hasar tespit çalışması devam ederken, bazı bina sakinleri bugün de kalan eşyalarını görevliler gözetiminde aldı. Bu arada, hırsızlık ihtimali nedeniyle sokağın giriş ve çıkışları kapatıldı, özel güvenlik görevlileri nöbete başladı. "BELEDİYEDEN YARDIM BEKLİYORUZ" 23 daire ile 4 işyerinin risk altında olduğu belirlenmişti. Evlerindeki eşyaları almaya gelenlerden Figen Yıldız, "Zaruri eşyalarımızı aldık. Girişte ve bodrumlardaymış çatlaklar. Geç duyduk biz. Gece olmuş. Hissetmedik. Belediyeden yardım bekliyoruz, mağduruz. Otele yerleşeceğiz. Belediye karşılayacak. 25 senelik emeğimiz burası" diye konuştu. Yetkililer, inceleme ve binalardan alınacak numunelerin ardından hasarın hangi boyutta olduğunun, hasarın da neden kaynaklandığının netleşeceğini söylediler.

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