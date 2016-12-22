Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir bankayı, silahlı iki kişi tarafından soydu. Soyguncuncular yaklaşık 30 bin lirayı alarak kaçtığı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) BAĞCILAR'DA BANKA SOYGUNU (1)
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir bankayı, silahlı iki kişi tarafından soydu. Soyguncuncular yaklaşık 30 bin lirayı alarak kaçtığı öğrenildi.
22 Aralık 2016 Perşembe 11:00
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