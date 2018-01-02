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(Görüntülü Haber) Babaların kardan adam mesaisi

MEVSİM normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının şaşkınlığını yaşayan Erzurumlular, yeni yıla lapa lapa yağan karla girdi, kent yeniden beyaza büründü. Sabahın erken saatlerinde uyanan çocuklar özlemini duydukları karı görünce...

MEVSİM normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının şaşkınlığını yaşayan Erzurumlular, yeni yıla lapa lapa yağan karla girdi, kent yeniden beyaza büründü. Sabahın erken saatlerinde uyanan çocuklar özlemini duydukları karı görünce babalarını uyandırıp, evlerinin önünde kardan adam yaptı. Yeni yıl tatilinde olan babalar, bu kez çocukları için kardan adam mesaisi yaptı. Hemen hemen her evin önünde yapılan kardan adamlar kısa sürede 'En güzel kardan adam' yarışmasına dönüştü. Çocuklar babalarının yaptığı kardan adamların sırtına binip hatıra fotoğrafı çektirdi. Sabahın erken saatlerinde çocukları tarafından uyandırıldıklarını söyleyen babalardan Ersin Çelebi, şöyle dedi: "Çocuklar uzun aradan sonra yağan lapa lapa karı görünce bizi uyutmadı. Kar yağıyor ama hava çok güzel. Birlikte dışarı çıkıp, kardan adam yapmaya başladık. Tabi sıradan bir kardan adam değil, gerek boyu ve süslemesi ile en güzelini olmasına çalıştık. Bizde böylelikle çocukluğumuza döndük. Uzun süredir kardan adam yapmamıştım. Küçükken hep yaptığımız için güzel kardan adamlar yaptık. Nerede ise her evin önünde bir kardan adam vardı." Babaları ile birlikte kardan adam yapan çocuklar ise oldukça mutluydu. Yeni yılın ilk sabahı yağar kar yağışı altında yapılan kardan adamların burnuna havuç, gözlerine kömür ve kollarına da ağaç takan çocuklar daha sonra evlerine giderek yaptıkları kardan adamları annelerine gösterip, uzun süre onları pencereden izledi.

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