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(Görüntülü Haber) Baba- oğul toprağa verildi

Ramazan FİLİZ / DURSUNBEY(Balıkesir), () - BALIKESİR'in Dursunbey İlçesi'nde dereye uçan otomobilde yaşamını yitiren 33 yaşındaki Harun Deniz ve oğlu 8 yaşındaki Mustafa Deniz toprağa verildi. Kazada dere sularına kapılıp, kaybolan...

Ramazan FİLİZ / DURSUNBEY(Balıkesir), () - BALIKESİR'in Dursunbey İlçesi'nde dereye uçan otomobilde yaşamını yitiren 33 yaşındaki Harun Deniz ve oğlu 8 yaşındaki Mustafa Deniz toprağa verildi. Kazada dere sularına kapılıp, kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz'i arama çalışmaları ise sürüyor. Bursa'dan geçen cumartesi günü öğleden sonra hafta sonu tatilini geçirmek için memleketleri Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ne gitmek üzere yola çıkan Deniz ailesinin içinde bulunduğu 10 VR 306 plakalı otomobil, akşam saatlerinde kırsal Akyayla Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı. Otomobilden fırlayan 27 yaşındaki anne Melek Deniz, bir ağaca tutunmuş, yaralı olarak bulundu. Harun Deniz ve oğlu Mustafa Deniz'in ise otomobilden 100 metre ileride cesetlerine ulaşıldı. Ailenin 4 yaşındaki diğer oğulları Uğur Deniz ise bulunamadı. BABA VE BÜYÜK OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ İki gündür Dursunbey Devlet Hastanesi Morgu'nda bekletilen baba- oğulun cenazeleri, bugün yakınları tarafından alınarak Akyayla Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Duaların okunması ve helallik alınmasının ardından cenazeler ilçe merkezindeki Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kazadan ağaç dallarına tutunarak yaralı kurtulan anne Melek Deniz Dursunbey Devlet Hastanesi'nde tedavi altında tutulurken, derede kaybolan Uğur'u arama çalışmaları ise sürüyor.

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