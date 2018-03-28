(Görüntülü Haber) Baba mirası kolonya formülü sır gibi saklanıyor

Yalova?da 1990 yılında merhum Kemal İnan tarafından piyasaya sürülen ?Yalova Geceleri isimli kolonyanın formülü İnan'ın 3 çocuğuna miras kaldı. 2010 yılında vefat eden tanınan kolonyacı Kemal İnan?dan firmayı devralan oğlu Gökmen İnan ile kızları Arzu İnan Dilsizoğlu ve Burcu Demirkan, üretimi, çeşitlendirerek sürdürüyor. Yalova?nın markası olan Yalova Geceleri isimli 28 yıllık kolonyanın formülünü sır gibi sakladıklarını söyleyen Arzu İnan Dilsizoğlu, Kolonyanın formülü babamızdan bize miras kaldı. Formülü üç kişiden başka kimse bilmiyor dedi.

Yalova Geceleri isimli kolonya, kendine has kokusuyla Yalova?nın bir markası haline geldi. Yurt içi ve yurt dışında Yalova?dan hatıra olarak birçok eşe dosta ve kişiye hediye edilen Yalova Geceleri isimli kolonyanın formülü ise firmayı kurduktan sonra yaşamını yitiren Kimal İnan'ın çocukları tarafından bir sır gibi saklanıyor. 1995 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen ve kısa sürede markalaşan Yalova Geceleri?nin sahtesine karşı ise firma sahipleri hukuk mücadelesi veriyor.

FORMULÜ 3 ÇOCUĞUNA MİRAS KALDI

Kemal İnan tarafından kurulan firma tarafından 1990 yılında uzun ve titiz çalışmalar sonucu Yalova Geceleri isimli kolonyayı üretti. Kemal İnan?ın 2010 yılında vefatının ardından kolanyanın formülü çocuklarına miras olarak kaldı. Bunu sır gibi sakladıklarını söyleyen Kemal İnan?ın kızı Arzu İnan Dilsizoğlu, ?Firmamız 1960 yılında Trabzon?dan Yalova?ya gelen babam tarafından kuruldu. Sonrasında 1990 yılında Yalova Geceleri isimli kolanya yı üretip 1995 yılında tescil ettirdik. . Bizler de ardından ?Akdeniz Akşamları?, ?Yalova Hatırası?, ?Yalova Esintisi? ve ?Yalova Life? isimli ürünleri tescil ettirip piyasaya sürdük. Yalova Geceleri ismi Yalova ile özdeşleşti. Babam 2010 yılında vefat etti. O günden bugüne biz kardeşler olarak sürdürüyoruz. Bu gizli bir formül. Üç kardeş biliyoruz sadece. Üçümüz de üretim yapabiliyoruz ama onun dışında hiç kimse bilmiyor. Babadan bize miras kaldı bu formülö dedi.

BİR KOLONYA BİR ŞEHRİ TANITIYOR

Kolonyanın, Yalova?nın adının duyurulmasına katkı sunduğunu söyleyen Dilsizoğlu, ?Neden Yalova Geceleri Yalova?ya özgü hiçbir şey yoktu o yıllarda. Hala da yok. Onun için babam ?geceleri? diyerek de değişik olmasını düşünmüş. Hakikaten hem ismi hem de kokusuyla ses getirdi. Bir şekilde bu kolonya ile Yalova?mızın adını duyuruyoruz, Yalova?yı tanıtıyoruz. Tüm Türkiye?ye ve yurt dışına gönderiyoruz. Oldukça beğeniliyor. Kokularımızın bir de sabunlarını yaptık. Bu sabunlar da aynı bu koku gibi kokuyor. Sabunlarımızı da oldukça beğenildi. Yalova Geceleri?nin en büyük özelliği kalıcı olması ve 7 çeşit esansın karışımıyla meydana gelmesi. Bu ürünü değişik ambalajlarda satıyoruz diye konuştu. Yalova?da Kirazlı Sanayi Sitesi?nde üretimi yapılan kolonyaların üretim aşamaları da personelden gizli tutuluyor. Personel yalnızca şişe dolum ve etiketleme ile paketlemede görev yapıyor.