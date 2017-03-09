(Görüntülü Haber) Baba ile oğlu sobadan sızan gazdan zehirlendi

İZMİR'in Konak İlçesi'nde yatmadan önce yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 65 yaşındaki Şahap Tiren ile doğuştan zihinsel ve bedensel engelli oğlu 40 yaşındaki Seçkin Tiren öldü. Baba ve oğlunun cansız cesedini başka bir odada uyuyan kızları sabah saatlerinde buldu. Ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Birinci Kadriye Mahallesi 711 Sokak 22 numaradaki müstakil evde oturan işçi emeklisi Şahap Tiren, dün gece kömür sobasını yaktıktan sonra doğuştan bedensel ve zihinsel engelli oğlu Seçkin Tiren ile uykuya daldı. Evin bir başka odasında kalan 26 yaşındaki Seçil Tiren, bu sabah işe gitmek için uyandığında, ağabeyi ve babasının uyuduğu odadaki dumanı fark edip odanın kapısını açtı. Odaya giren genç kız, babası ile ağabeyinin baygın halde olduğunu görünce uyandırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı ve yakınlarıyla sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri Şahap Tiren ile Seçkin Tiren'in öldüğünü belirledi. İlk incelemede, baba ve oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Bu arada, Şahap Tiren'in eşi Emine Tiren'in de 2005 yılında vefat ettiği ifade edildi. Acı haberi alan Tiren ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.