Gülseli KENARLI - Taner YENER -Güven USTA - / İSTANBUL, () İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazeleri Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi. Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran da camiye geldi. Güçlükle ayakta durduğu görülen baba Başaran, kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Başaran tabut başında bir yakına sarılarak ağladı.
(Görüntülü Haber) Baba Hüseyin Başaran'ın gözyaşları
Gülseli KENARLI - Taner YENER -Güven USTA - / İSTANBUL, () İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazeleri Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi. Mina Başaran'ın babası Hüseyin...
15 Mart 2018 Perşembe 16:29
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