(Görüntülü Haber) Baba Halisdemir: Ne mutlu ki evlatlarımız, milleti ve bayrağı için şehit oldu

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ Basın ve Medya Cemiyeti (EBMC) tarafından düzenlenen 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinin onur konuğu, 15 Temmuz darbe girişiminin sembol ismi şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir oldu. Halisdemir, gecede yaptığı konuşmada, "Ne mutlu ki, bizim evlatlarımız vatanı, milleti ve bayrağı için şehit oldu" dedi. Akşam saatlerinde, bir otelde düzenlenen 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğine Vali Murat Zorluoğu, Ak Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya, Ak Parti Elazığ eski milletvekili Zülfü Demirbağ, EBMC Başkanı Nafiz Koca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan gecede, şehit polis memuru Fethi Sekin ve şehit Ömer Halisdemir için hazırlanan kısa film tanıtımı salondan büyük alkış aldı. EBMC Başkanı Nafiz Koca'nın yaptığı konuşmanın ardından söz alan gecenin onur konuğu Hasan Hüseyin Halisdemir, vatan, millet ve bayrağın kutsal olduğunu anlattı. Halisdemir, "Ne mutlu ki bizim evlatlarımız vatanı, milleti ve bayrağı için şehit oldu. Vatanı, bayrağı için kendini hiçe sayarak İzmir Adliyesi'nde saldırıda bulunan hainlere geçit vermeyen; canı pahasına çatışarak şehit olan Fethi Sekin evladımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Hainler şunu asla unutmasın, emellerine ulaşamayacaklardır. Bizlere sahip çıkan Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma, bakanlarıma ve Türkiye vatandaşlarına çok teşekkür ederim" dedi. Vali Murat Zorluoğlu, yaptığı konuşmanın ardından şehit Ömer Halisdemir'in babası Hüseyin Halisdemir'e bir plaket ve Kuran'ı Kerim ile Türk Bayrağı hediye etti.