(Görüntülü Haber) Aziz Yıldırım Silivri'de (1)

* "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan dava, Silivri Cezaevi'nin karşısına bulunan duruşma salonunda başlıyor. * Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da dava için Silivri'ye geldi Haber: Ümit TÜRK -Kamera: Güven USTA / İstanbul FETÖ/PDY'nin "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda başlıyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek olan davanın ilk duruşmaları 5 gün sürecek. Duruşma için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Silivri'ye geldi. 15'İ TUTUKLU 108 SANIK YARGILANIYOR Bir numaralı sanığı Fetullah Gülen olan davada, aralarında eski milletvekili İhsan İşbilen, iş adamı Muammer İhsan Kalkavan, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın da bulunduğu 15'i tutuklu 108 sanık yer alıyor. Kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da sanıklar arasında yer alıyor. Sanıklar hakkında 5 yıldan 85 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor. ATFEDİLEN SUÇLAMALAR... Şüphelilerin işlediği iddia edilen suçlamalar ise şöyle: "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, İftira, İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme." 75 KİŞİ MÜŞTEKİ... 91 KİŞİ MAĞDUR... İddianamede, aralarında Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Rıza Çalımbay, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu gibi isimlerin yer aldığı kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve futbolcuların bulunduğu 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor. İLK KUMPAS AZİZ YILDIRIM'A... İddianemede, kumpasın Fetullah Gülen'in talimatıyla, kulüpleri ele geçirmek amacıyla kurulduğu, ilk kumpasın da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kurulmaya çalışıldığı belirtildi. Önce Zaman Gazetesi'nde, Yıldırım aleyhine yazılar yazılıp algı oluşturulduğu, ardından da FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki yapılanmasının haretekete geçirildiği vurgulanıyor.