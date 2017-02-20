Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL FETÖ/PDY'nin "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda başladı. Duruşma için Silivri'ye gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, açıklama yaptı.
(Görüntülü Haber) Aziz Yıldırım'dan Silivri'de açıklama (1)
Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL FETÖ/PDY'nin "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda başladı. Duruşma...
20 Şubat 2017 Pazartesi 15:11
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