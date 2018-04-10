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(Görüntülü Haber) Ayvalık’ta kazada ölen 3 genç, gözyaşlarıyla toprağa verildi

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan otomobilde hayatlarını kaybeden sürücü Gözde Çam (17), Mert Artur (22) ve İbrahim Alper Yavaş (20), bugün öğlen düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa...

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan otomobilde hayatlarını kaybeden sürücü Gözde Çam (17), Mert Artur (22) ve İbrahim Alper Yavaş (20), bugün öğlen düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ayvalık’ı yasa boğan kazada hayatını kaybeden Özel Ayvalık Temel Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olan ve 3 Temmuz 2000 tarihi doğumlu olduğu belirtilen sürücü Gözde Çam'ın cenaze töreni Ayvalık Saatli Camii'nde yapıldı. Baba Yıldıray Çam ile anne Gamze Alumert ve akrabaları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Törene, Ayvalık Belediyesi personeli ve Özel Ayvalık Temel Lisesi öğrencileri de katıldı. Gözde Çam'ın tabutunun üzerine, mezun olduğunda giymesi için alınan cübbesi ve kepi konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından genç kız, Ayvalık ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Aynı otomobilde hayatlarını kaybeden Mert Artur’un cenazesi için Ayvalık Şehitler Camii'nde, İbrahim Alper Yavaş’ın cenazesi için ise Sarımsaklı Mahalle Camii'nde öğle namazının ardından tören düzenlendi. Şehitler Camii'ndeki törende Mert Artur’un babası İbrahim Artur, annesi Tülin Artur, ablası Saliha Tüfekçi ve yakınları gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Tülin Artur, tabutu cenaze aracına konulan oğlunun arkasından, “Güle güle Mert’im” diye haykırdı. İbrahim Alper Yavaş’ın cenaze töreninde de yakınları gözyaşına boğuldu. Mert Artur ve İbrahim Alper Yavaş’ın cenazeleri de Gözde Çam gibi Ayvalık ilçe mezarlığında toprağa verildi.
 

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