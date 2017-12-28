(Görüntülü Haber) Ayvalık'ta pastanelere yılbaşı denetimi yapıldı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde yılbaşı öncesi pastanelere denetim yapıldı. Denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, bazı ürünlerin açıkta satılmaması, son kullanım tarihi ve genel temizlik kurallarına uygunluk kontrolleri yapıldı.



Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Narin yönetimindeki 5 zabıta personeli ile Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 3 personelinden oluşan denetim ekibi, pastanelerin üretim ve satış noktalarını denetledi. Denetime ilçe merkezinde pastanelerle başlayan ekip, ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, ruhsat, vergi levhası ve çalışanların kılık kıyafeti, mekân ve kullanılan malzemelerin temizliği gibi konuları inceledi. Denetimlerde, insan sağlığını riske atmayacak ufak tefek eksiklikler dışında önemli bir sorunla karşılaşılmadığı belirtildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü olarak yıl içinde yaklaşık bin 500 işletmenin denetlendiği ve 30’una ceza yazıldığı öğrenilirken, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Narin, şöyle dedi:



“Ayvalık Belediyesi Zabıta ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri olarak gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerde amacımız halkımızın kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Bu yöndeki denetimlerimiz devam edecek.”



Unlu mamuller işletmecisi Yasin Yılmaz ise, denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Bu denetimler bizim hizmetlerimizi ve kalitemizi daha çok yükseltir” diye konuştu.