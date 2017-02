(Görüntülü Haber) Ayvalık'ta kitap okuma seferberliği başladı

Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), () BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kitapların bilgi, bilginin de geleceğe kanat olduğu düşüncesiyle hazırlanan 'Kitaptan Kanatlar Projesi' Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle başladı. İlçe genelinde dört ay sürücek proje boyunca ilk ve orta dereceli okullarda her gün 20 dakika boyunca kitap okunacak, çok kitap okuyan öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Projeye halkın katılımı da sağlanacak. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında ilçede okuma alışkanlığını geliştirmek için proje hazırlayıp, Ayvalık Belediyesi ve Kaymakamlık ile bir süre önce protokol imzaladı. Ayvalık'ta başta ilkokul, ortaokul ve liselerinde okuma alışkanlığının geliştirilmesi amaçlanan projenin, tüm öğrencilere her ayın ilk haftası seviyelerine uygun, komisyon tarafından belirlenecek kitapların dağıtılması ve her ayın son haftası ayın en verimli kitap okuyan öğrencilerin seçilmesini, okul ve kurumlarda her gün en az 20 dakika kitap okuma saati organize edilmesini, mevcut kütüphanenin etkin kullanılmasını, okullarda kurullarda alınacak karar ile derslerden biri okuma saati olarak belirlenmesi ve okullararası yıl sonu şiir dinletisi düzenlenmesini içerdiği bildirildi. İlçedeki okullarda dört ay süreyle uygulanacak proje, Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde dün (Pazartesi) düzenlenen törenle başladı. Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Kaymakam Namık Kemal Nazlı, Ayvalık İlçe Garnizon Komutanı Albay Aydın Nazlı, CHP'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özay Dörttepe, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, kamu kurum ve okul müdürleri, mahalle muhtarları, dernek ve meslek odası başkanları ile öğrenciler katıldı. GİRİŞTE KİTAP HEDİYE EDİLDİ Katılımcılara girişte proje komisyonu tarafından belirlenen kitaplar hediye edildi. Proje tanıtımının yapılmasının ardından tüm katılımcılar ve öğrenciler 20 dakika kitap okudu. İlçe genelindeki tüm okullardaki yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve personel de aynı anda kitap okuyarak projeyi başlatılmış oldu. Proje başlangıcının yapıldığını belirten Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "'Kitaplarım bilgim, bilgim geleceğe kanatlarım' sloganıyla yola çıktığımız projemize 'Kitaptan Kanatlar' adını verdik. 'Bitiş süresi ömür boyu' diyebiliriz. Yıl içerisinde kitap okuma kampanyasında yer alacak paydaşlarımıza takvim hazırladık. Örneğin, Kaymakamımız 13 Mart'ta Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuma etkinliğine katılacak. Öğrencilerimiz için ödüllerle dolu bir projedir. Ayın en verimli kitap okuyan öğrencisi başarı belgesi ve ödüllerle ödüllendirilecek. Belediyemiz tarafından öğrencilerimize dizüstü bilgisayar, bisiklet hediyeleri verilecek. 840 öğretmen., 10 bin öğrencimizin içinde bulunduğu proje Ayvalık halkı ile uygulanacaktır" dedi. "BOŞ ZAMANLARDA DEĞİL HER ZAMAN OKUYACAĞIZ" Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, BENGİ Projesi kapsamında gerçekleştirilen proje için emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye'de kitap okuma süresinin 4 dakika olduğunu belirten CHP'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, "Belki bizden geçti ama gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmamız lazım. Biz ödülleri, 'teşvik olsun' diye vereceğiz ama ödüllerin sayısını arttırabiliriz. İnşallah 200 değil 400 bisiklet dağıtırız. Kitap okuma alışkanlığı insanın ufkunu zenginleştiriyor. Bunu hepimiz biliyoruz" dedi. Kampanyaya sadece belediyeden değil meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından da destek beklediğini belirten Kaymakam Namık Kemal Nazlı, "Dünya gözlerimizin gördüğünden ibaret ama dünyamızı geliştiren bir şeyler var, kitaplar. Kaynaktan aldığı bilgi ile sizin ufkunuzu geliştiriyor ve engin dünyayı gösteriyor. Çünkü okumanın yaşı, yeri ve zamanı yok. Boş zaman değil, her zaman okuyacağız" dedi. "KAĞITTAN DÜNYALARI KEŞFEDELİM" BENGİ Projesi'nde konulan hedeflerin hepbirlikte gerçekleştirileceğini kaydeden Vali Yazıcı, "Türkiye okuma konusunda dünyada 86. sırada. Dünyada 17 büyük ekonomi içinden ilk 10 ekonomi arasında yer alacaksa, büyük bir ülke olacaksa, okumayan bir toplum o kategoride zor yer alır. 86'lık bize yakışmaz. Bu güzel yurdumun insanlarına, bir dönem dünyanın büyük bölümüne hükmetmiş insanların torunlarına bu yakışmıyor. Bunu düzelteceğiz. BENGİ Projesi ile bir farkındalık yaratmak, okullara dikkat çekmek istiyoruz. Biz mercekleri okullarımızın üzerine alarak çocuklarımızın, gençlerimizin nasıl yetişmesi gerektiği, hangi donanımlarla hayata atılması gerektiği konusuna insanlarımızın dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Bu projeye tüm kurumlardan destek bekliyorum. Başkasına sorumluluğu atmadan, ben ne yapabilirim diye düşünelim. Bu güzel yolculukta herkesin küçükte olsa bir payı olsun, kitaplar kanatlandı, inşallah kitaptan kanatlarımız oluşacak. Kağıttan dünyaları keşfedelim" dedi.