(Görüntülü Haber) Ayvalık kent merkezinde kar sürprizi

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde kent merkezinde, 2 yıl aradan sonra dün akşam başlayan kar yağışı bugün de etkili oldu. Kent sokak ve caddeleri beyaza büründü. Ayvalık'ta dün akşam başlayan bu sabahta süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. En son 29 Aralık 2014'te yüzünü gösteren kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığının eksi 3 dereceyi gösterdiği ilçede, kış şartları günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ana arterde buzlanma sonucu maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Çamlık Mevkii'nde belediye otobüsü kayarak yol kenarına çıktı. Vatandaşlar buzlanan yollarda yürümekte zorlanırken, düşerek yaralanan çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Beyaza bürünen tarihi evlerin bulunduğu Ayvalık sokakları, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar. Kartopu oynadı. Hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı.