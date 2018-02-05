(Görüntülü Haber) Ayvacıklı depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor (2)

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem felaketinin yıl dönümünde, depremzedeler yeni evlerine kavuşmak için gün sayıyor. Evleri yıkılan depremzedeler için ilk etapta yapılan 205 konut, Mart ayında hak sahiplerine teslim edilecek. Ayvacık ilçesi ve köylerinde, 6 Şubat 2017 tarihinde 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede 36 yerleşim yerinde 1071 konut, 134 ahır ve 10 işyerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit etti. Bölgede depremden etkilenen 3 bin 450 vatandaş, kurulan 1052 yaşam konteynırına yerleştirildi. Ardından da depremzedeler için AFAD Başkanlığı tarafından ihale edilen konutlar, TOKİ tarafından yapılmaya başlandı. Depremden en çok zararı gören Yukarıköy köyünde, felaketin yıldönümünde köyde kurulan konteynır evlerde yaşayan depremzedeler, 106 metrekare ve 3+1 şeklindeki 116 konutun tamamlanması ve yaşamlarını yeni konutlarda sürdürmek için gün sayıyor. Depremzedeler için ilk etapta yapılan 205 konut, Mart ayı sonunda hak sahiplerine noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile teslim edilecek. Ardından da depremzedeler için ikinci etapta 175, üçüncü etapta ise 180 tane daha konut yapılacak. Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, depremden en çok zarar gören Yukarıköy köyünde depremzedeler için devam eden konutların inşaat alanını gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Yukarıköy girişinde depremzedeler için devam eden konut inşaat çalışmaları drone ile de havadan görüntülendi. AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık'ta 6 Şubat depremin ardından konutları ağır hasarlı olan vatandaşların barınması için 456 çadır kurduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Daha sonra bölgeye 1052 tane yaşam konteynırı sevk ederek, 3 bin 450 vatandaşımızı bu konteynırlarda barındırdık. Depremde 11 okulumuz hasar görmüştü. Bununla ilgili 37 tane konteynır kurarak, 758 öğrencimizin kesintisiz eğitimlerinin devam etmesini sağladık. 7 tane köyümüzde camilerimizin ağır hasarlı olduğu görüldü. Bu köylere 7 tane prefabrik cami kurduk. Daha sonra talep, taahhütname ve hak sahipliği sürecine en hızlı şekilde tamamlayarak, Yukarıköy köyü, Çamkalabak köyü ve Kızılkeçili köyünde toplam 205 konutun yapımına hemen başladık. Yukarıköy köyünde 116 tane konutun yapım inşaatı devam ediyor. Evlerin hepsi 106 metrekare olup, toplamda 3+1 şeklinde düzenlenerek, tüm afetzedelerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek donanıma sahiptir.” Yılmaz, konut inşaatındaki incelemenin ardından, Yukarıköy köyünde konteynır evlerde yaşayan depremzedelerle bir araya gerek, depremzedelerin sıkıntılarını dinledi. Yukarıköy köyünde kurulan konteynırlarda bir yıldır yaşamını sürdüren depremzede 64 yaşındaki Mevlüde Köse, “Deprem sonrasında Allah yardımcı oldu. Evler üstümüze göçmedi. Devletimiz sağ olsun bize yardımcı oldu. Devletimiz yardımcı olmasa dışarı kalırdık. Sağolsunlar konteynır evlere yerleştirdiler. Evimizde sobamızı yakıp, aşımız pişirip, yaşamımıza devam ediyoruz” dedi. Depremin üzerinden bir yıl geçtiğini ifade eden 25 yaşındaki Günay Demir ise şöyle konuştu: “Depremin ardından devletimiz bize yardım etti. Açıkta kalmadık. Annem depremde yaralanmıştı. Kısmi felç geçirdi. Belden aşağısı tutmuyor. İnşallah iyileşmesini bekliyoruz. Devletimizin bizler için yaptığı evlerin inşaatı devam ediyor. Evler çok güzel olmuş. İnşallah en kısa zamanda yeni evlerimize geçeriz. Allah'a şükür devletimiz yardımlarını hiç esirgemedi, çok yardım etti. Allah devletimize zeval vermesin.”