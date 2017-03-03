(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta depremzedelerin ihtiyaçları yardım bürosundan karşılanacak

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde Belediye tarafından, günlerdir süren depremlerle sarsılan ilçe halkına gönderilen yardımların dağıtılması için yardım bürosu kuruldu. Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat sabahı meydana gelen depremde evleri hasar gören depremzedeler için bölgeye gönderilen yardımlar sürüyor. Ayvacık Belediyesi ise bu yardımların akıllıca ve profesyonelce dağıtımı için ilçeye deprem yardım bürosu kurdu. 24 saat çalışan büroda ekipler, ihtiyaç kadarını depremzedelere dağıtıyor. Depremzedelerin kıyafet, battaniye, ayakkabı ve ısıtıcı gibi ihtiyaçlarının deprem yardım bürosu ekiplerince kayıt altına alınıp depremzedelere verildiğini söyleyen Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, dağıtımda yaşanan kargaşa ve karışıklığının önüne geçildiğini ifade etti. Yardım bürosunun kuruluş sürecinden bahseden Şahin, "Öncelikle halkımıza çok teşekkür ediyorum. Deprem faciası yaşandığı günden beri Türkiye'nin her bölgesinden ilçemize yardım yağdı. Özellikle kıyafet, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Fakat deprem, ilçemizin birçok noktasını etkiledi. Hasar ise ilçemizin 20 köyünde meydana geldi. Biz bu yardımları yaparken, vatandaşlar yanımıza gelip bu yardımları alıyor ama bazen aldığı kıyafetler, ayakkabılar üzerine uymuyor. O zaman da depremzedeler bunları kullanamıyor. Biz de bu düşünceyle bir deprem yardım bürosu kurma kararı aldık. Büyük bir depo kiraladık. Vatandaşların ihtiyacı olan kıyafet ve eşyaları buradan temin edebiliyor" dedi.