DEPREMZEDELER, MAÇ İZLEYEREK STRES ATTI Çanakkale'de bugün de 5.4 büyüklüğünde depremle sallanan Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy'de vatandaşlar, ilkokulun bahçesine yemek dağıtımı için kurulan çadıra konulan televizyonda, Galatasaray-Kayserispor maçını izleyerek bir nebzede olsa stres atmaya çalıştı. Mustafa SUİÇMEZ/AYVACIK (Çanakkale), ()
(Görüntülü Haber) Ayvacık, bu kez 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı (3)
DEPREMZEDELER, MAÇ İZLEYEREK STRES ATTI Çanakkale'de bugün de 5.4 büyüklüğünde depremle sallanan Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy'de vatandaşlar, ilkokulun bahçesine yemek dağıtımı için kurulan çadıra konulan televizyonda,...
12 Şubat 2017 Pazar 23:36
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