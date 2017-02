(Görüntülü Haber) Ayvacık, bu kez 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı (2)

CAN KAYBI YOK, AĞIR HASARLI BİNALAR YIKILDI Ayvacık'ta bu akşam saatlerinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğündeki deprem, başta Yukarıköy olmak üzere diğer köylerde pazartesi gününden bu yana devam eden depremler ağır hasar gören binaların yıkılmasına neden oldu. Az hasarlı binalar son depremle birlikte ağır hasarlı hale gelirken, can kaybı ve yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Yılmaz, "Ağır hasarlı evler yıkıldı. Hafif hasarlı evlerde ise hasar büyüdü. Bölgede şu an talepler yerine getirilmeye çalışılıyor" diye konuştu. 'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süha Özden, ise bölgede meydana gelen depremlerle ilgili açıklamada bulundu. Vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyaran Prof. Dr. Özden şöyle konuştu: "Bu büyüklükte depremler oluyor, olacaktır, 'olabilir' demiştik. Bu şunu gösteriyor, oradaki enerji daha açığa çıkmamış. O yüzden enerjinin açığa çıkması için bu büyüklükte depremler yaşanıyor. Bu depremler ne kadar sürecek tahmin edemiyoruz. Tedbirli olmamız lazım. Mesaj bu olmalı. Hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. Burada normal fay var. Bir de düşen blok var. Düşen blok aşağı doğru da kırmak istiyor. Enerji açığa çıkmak istiyor. Enerji daha tam olarak açığa çıkmamış. Dikkatli olunması gerekiyor. Binalar sürekli örseleniyor. Binaların da kendine göre belli bir statiği var. Altı birbiriyle aynı büyük deprem, yer kabuğunun 10 kilometre derinliğinde daha küçükler, yer kabuğunun daha alt derinliklerindeki 4 büyüklüğündeki depremler ise 5 kilometre derinlikte. 10-15 kilometrelik fay üzerinde. Açıkçası sıkıntılı bir durum. Fazlada yorum yapamıyorum. 'Daha büyük deprem olur mu' diye soruluyor. Bunu söylemek güç. Oradaki enerji açığa çıkmamış gibi gözüküyor. Tedbirli olmamızda fayda var. Hasarlı binalarda durmak tehlikeli şu an için. Ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Bu artçı değil, ana bir deprem."