Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

(Görüntülü Haber) Aynı bölgede iki gün arayla beton mikseri ve TIR kazası

Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ’da, iki gün önce seyir halinde olan beton mikserinin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak petrol istasyonuna girdiği mevkide, bu kez bir TIR kazası meydana geldi. Elazığ'ın Kovancılar...

Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ’da, iki gün önce seyir halinde olan beton mikserinin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak petrol istasyonuna girdiği mevkide, bu kez bir TIR kazası meydana geldi. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden, şehir merkezi istikametine giden yolda, 2 gün önce bir beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak, petrol istasyonuna girdi. Yan dönerek, kontrolsüz bir şekilde petrol istasyonuna giren beton mikseri, yanına kadar geldiği akaryakıt pompasına çarpmadan durdu .Faciadan kıl payı dönülen olaydan iki gün sonra aynı noktada bu kez bir TIR kazası meydana geldi. Kovancılar ilçesinden Elazığ'a gitmekte olan TIR, dün saat 21.30 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya girdi. Yine aynı petrol istasyonunun büyük tehlike yaşadığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314