Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,() SANCAKTEPE'DEKİ Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale ediyor.
(Görüntülü Haber) Aydos Ormanları'nda yangın (2)
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,() SANCAKTEPE'DEKİ Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale ediyor.
06 Nisan 2018 Cuma 15:24
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