Burhan CEYHAN AYDIN, () AYDIN'da yeni yıl Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte makineden püskürtülen yapay kar, altında kutlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıların 2018'i coşkuyla karşılayabilmeleri çeşitli etkinlikler düzenledi. Atatürk Kent Meydanı'nda 22.00 ile 00.30 arasında düzenlenen etkinliklerde Aydın'a mevsimin ilk karı düştü. Suni kar makinesinden fışkıran kar Atatürk Kent Meydanı beyaza bürüdü. Havuz ve gökyüzü lazer gösterisinin de yapıldığı gecede, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası vatandaşlara doyumsuz bir gece yaşattı. Saatler 23.59' gösterdiğinde Aydınlılar'ın, 2018'i hepbirlikte geri sayarak, 'Merhaba' dediği yeni yıl eğlencesi birbirinden güzel görüntülerin oluştuğu havai fişek gösterisiyle son buldu.
(Görüntülü Haber) Aydınlılar yeni yıla kar yağışı altında girdi
Burhan CEYHAN AYDIN, () AYDIN'da yeni yıl Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte makineden püskürtülen yapay kar, altında kutlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıların 2018'i coşkuyla karşılayabilmeleri çeşitli etkinlikler...
01 Ocak 2018 Pazartesi 10:56
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