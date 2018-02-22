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(Görüntülü Haber) Aydınlı Kore gazisi toprağa verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yaşlılığa bağlı nedenlerden ölen Kore gazisi Ahmet Yergenli (88), törenle toprağa verildi. Nazilli'nin kırsal İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 5 çocuk babası Ahmet Yergenli, yaşlılığa bağlı hastalıklardan...

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yaşlılığa bağlı nedenlerden ölen Kore gazisi Ahmet Yergenli (88), törenle toprağa verildi.

Nazilli'nin kırsal İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 5 çocuk babası Ahmet Yergenli, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti. Yergenli için, Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlende kılınan cenaze namazından sonra, tabutu, Vali Yavuz Selim Köşger ve vatandaşlar tarafından omuzlanılarak cenaze aracına konulan Yergenli, İsabeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in dışında cenazeye Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selahattin Acara, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yalçın Gürenci, Nazilli Sosyal Hizmetler Müdürü Gani Kavak, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, İsabeyli Muhtarı Birkan Çelik, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeye katılanlara teşekkür eden Yergenli'nin oğlu Bahri Yergenli, "Babam Kore Savaşı'nda 1950-1953 yılları arasında Türkiye'den gönderilen askerler arasındaymış. Tedavi görmekte olduğu Nazilli Devlet Hastanesi'nde rahmetli oldu. Ben ve kardeşlerim babamı çok seviyor, gurur duyuyoruz. Cenazeye gelerek ailemizi yalnız bırakmayan, başta Valimiz Yavuz Selim Köşger olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi.

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