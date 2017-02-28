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(Görüntülü Haber)Aydınlatma direğine çapıp takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul,() D-100 Karayolu, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp yola savruldu. Kazada, sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan...

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul,() D-100 Karayolu, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp yola savruldu. Kazada, sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddaya göre, Barış Beşkardeş (25) yönetimindeki 34 RU 5915 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Araç aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü, araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği otomobil sürücüsünün herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin gerekli incelemesinden sonra maddi hasar oluşan otomobili itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla çekiciye yüklenerek yol üzerinden kaldırıldı. Bir süre tek şerit ilerleyen trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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