(Görüntülü Haber) AYDIN DOĞAN VAKFI BAŞKANI HANZADE DOĞAN BOYNER: KADINLARIN İŞ HAYATINA KATILIMINDA EĞİTİM, KİLİT NOKTA (3)

İSTANBUL Aydın Doğan Vakfı'nın üniversite bursları ve mentorluk programı ile genç kızlar iş yaşamına hazırlanıyor. Kadınların güçlendirilmesi ve iş gücüne katılım oranlarının artırılmasının toplumsal kalkınma açısından önemine her fırsatta dikkat çeken Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Mentorluk Programı'nın da Vakfın bu alandaki çalışmalarından biri olduğunu vurgulayarak, genç kızların eğitim hayatının her aşamasında onlara destek olmayı hedeflediklerini, kadınların iş hayatına katılımında eğitimin 'kilit nokta' olduğunu söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mesajlarını ileten Boyner şunları söyledi: “TÜİK verilerine göre iş gücüne katılım oranları incelendiğinde, yükseköğretimli kadınların iş gücüne katılım oranının % 71'lerde olduğunu görüyoruz. Bu oran lise eğitimini tamamlamamış kadınlarda % 25 iken, okuryazar olmayan kadınlarda ise %16'lara kadar düşüyor. Bu veriler bize gösteriyor ki kadınların iş hayatına katılımında eğitim kilit nokta. Kızlarımızın eğitim hayatından kopmaması için kapsamlı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu noktada Aydın Doğan Vakfı olarak kız çocuklarımızın eğitim sürecini baştan sona ele alıyor, eğitim hayatlarında her adımda onlara destek oluyoruz." "DİJİTALLEŞMEYE GİDEN YOLDA KIZ ÇOCUKLARIMIZIN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE VAR OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ" Gerek burslar gerekse mentorluk programı ile okuyan kızları profesyonel hayata hazırlamak ve iş gücüne katılımlarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Hanzade Doğan Boyner, “Şu an dünya hızı hiç bitmeyen bir dijital dönüşüm sürecinde. Bu süreçte özellikle teknoloji odaklı meslekler ön plana çıkıyor. Kızlarımızın bu alanlarda güçlü bir şekilde var olabilmelerini önemsiyoruz ve onların gelecekteki değişime en iyi şekilde ayak uydurmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Burslarımızdan mentorluk programımıza kadar uzanan geniş çalışma yelpazemizle kızlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Hanzade Doğan Boyner, sözlerine şöyledi: “Doğan Grubu olarak birçok paydaşımızla birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde, eğitime devam eden öğrencilere 50 bin eğitim bursu sağlandı. Bugün, ilköğretim çağındaki kız ve erkek çocuklarının okullaşma oranı arasında fark kalmadı. Çalışmalarımızı son iki yıldır, Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı'yla uluslararası bir platforma taşıdık. BBOG yurtlarında kalan ve lisans eğitimine devam eden kızlarımızı üniversite eğitimine devam etmeye teşvik etmek amacıyla burslarımız mevcut. Aynı zamanda mühendislik ve hukuk fakültesinde okuyan başarılı kız öğrencilerimizi de burs programıyla destekliyoruz. İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerimizi iş hayatına ve sosyal hayata hazırlamak adına da Mentorluk Programı'nı yürütüyoruz. Bu vesile ile destek olan tüm paydaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum." OKUYAN KIZLAR AYDINLIK YARINLARIMIZIN TEMİNATI Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Hanzade Doğan Boyner, “Aydın Doğan Vakfı olarak kurulduğumuz günden bu yana hayata geçirdiğimiz sosyal projelerde, en önemli odak alanlarından biri kız çocuklarının eğitimi. Biz kadının güçlendirilmesi konusunu tüm süreçleriyle ele alıyoruz. Bu doğrultuda yüksek etkili projeleri hayata geçirmeye, tüm paydaşlarımızla etkisi pozitif yönde artacak bir harekete imza atmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki okuyan kızlar aydınlık yarınlarımızın teminatıdır" dedi. KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR Kurulduğu günden bu yana toplumun eğitim ve kültür düzeyine katkı yapan faaliyetleri desteklemeyi amaç edinen Aydın Doğan Vakfı, üniversiteli genç kızlara verilen burslar ve mentorluk programı ile kadınların iş gücüne katılımını arttırmayı hedefliyor. Yükseköğretimli kadınların % 71'inin iş gücüne katıldığı gerçeğinden yola çıkan Vakıf, mühendislik ve hukuk gibi geleceğin mesleklerinde kadının varlığını güçlendirmek için üniversitede okuyan genç kızların iş dünyasına adaptasyonunu kolaylaştırıyor. Kız çocuklarının eğitimi odağında kapsamlı çalışmalar yürüten Aydın Doğan Vakfı, verdiği burslarla sağladığı maddi desteğin yanı sıra kız öğrencilerin eğitim hayatına devam ederek kariyer planlaması yapması ve profesyonel iş hayatına hazırlanmasına da yardımcı oluyor. Aydın Doğan Vakfı, kız çocuklarına eşit eğitim imkânları verilmesi hedefiyle 2005 yılında başlatılan Baba Beni Okula Gönder seferberliği kapsamında, 5 kız yurdunun yapımını üstlenmek ve burslar vermek yoluyla seferberliğin en büyük bağışçısı oldu. Vakıf ayrıca, üniversitelerin mühendislik ve hukuk fakültelerini yüksek puanla kazanan başarılı lisans öğrencileri ile BBOG yurtlarında kalmış ve üniversite giriş sınavında lisans bölümlerine yerleşmeye hak kazanmış kız öğrencilere burs desteği sağlıyor. Vakıf, bursiyeri olan kız öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olmak, onların vizyonunu geliştirmek ve iş hayatından örnekleri deneyimlemelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Mentorluk Programı'na devam ediyor. Program kapsamında bursiyerler, Doğan Grubu yöneticileri ile bir araya gelerek onların deneyimlerinden faydalanma ve bu doğrultuda kariyer planlarını şekillendirebilme fırsatı buluyor. Mentorluk Programı'na katılan Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinin mühendislik ve hukuk fakültelerinde okuyan öğrenciler, mentorlarıyla yıl boyunca yapılacak toplantılarla adım adım geleceğe hazırlanıyor.