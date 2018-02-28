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(Görüntülü Haber) Aydın'da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

AYDIN'da, sağanak yağmur ve ardından yağan dolu nedeniyle yollar suyla kaplandı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, kentte hayat olumsuz etkilendi. Aydın'da saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur, zaman zaman doluya dönüştü....

AYDIN'da, sağanak yağmur ve ardından yağan dolu nedeniyle yollar suyla kaplandı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, kentte hayat olumsuz etkilendi.

Aydın'da saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur, zaman zaman doluya dönüştü. Dolu ve yağmurun yağmasıyla Efeler ilçesinin bazı mahallerinde su birikintileri oluştu. Bazı araçlar, yolda kalırken, vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yağmurun dinmesiyle birlikte çalışmalara başlayarak, sorunları gidermeye çalıştı. Yağmur sonrası zemin katta bulunan bazı dükkan ve depolar sular altında kaldı.

Öte yandan yağmur nedeniyle 2'nci Sanayi Sitesi'ndeki yolun bir bölümünde asfaltta çökme oldu.

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