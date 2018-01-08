(Görüntülü Haber) AYDIN'DA MİMAR SİNAN MAHALLESİ'NDEKİ ARAZİ İÇİN SANDIĞA GİDİLDİ

(Haber-Kamera Burhan CEYHAN AYDIN, ())AYDIN Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 31 bin dönüm alanın ne amaçlı kullanılacağının belirlenmesi için referandum yapıldı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, O sandıktan ne çıkarsa onu yapmaya söz veriyorum diyerek ilk oyu kendi kullandı. Kent Meydanı'nda kurulan çadıra konulan 6 ayrı sandıktaki oylama 16 Ocak'a kadar devam edecek. Aydın'nın merkez ilçesi Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 31 bin metrekare alanın ne şekilde değerlendirileceğinin belirlenmesi için halk sandığa gitti. Kent Meydanı'nda kurulan çadırda 6 sandık oluşturuldu. Vatandaşların söz konusu araziye ne yapılmasını istediklerini yazıp sandığa attıkları oylama 16 Ocak'a kadar sürecek. Oylamanın sonunda sandıklar açılacak ve çıkan sonuca göre arazinin ne amaçla kullanılacağı belirlenip, Aydınlılar'a duyurulacak. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da oy kullanmak için çadıra geldi. Aydınlılar, referanduma büyük ilgi gösterdi. HALK NE İSTERSE BEN ONU YAPARIM Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oyunu kullanmadan önce yaptığı açıklamada, Bildiğiniz gibi daha önce Aydın merkezde 177 bin metrekarelik Aydın Tekstil arazisini 100 milyona kamulaştırdık. Orada da referandum yaptık. Refarendumda sonuç yeşil alan çıktı. Sizin isteğimnize göre projesini çizdirdik önümüzdeki günlerde de projenin ihalesini yapacağız. Daha sonra da yapımına başlayacağız. 177 bin dönümlük arazi Aydın'ın en değerli arazisidir. Bize, 'AVM mi rezidans mı yapacaksınız' diye sordular. 'Hayır, halk ne istiyorsa biz onu yaparız' dedik. Aydın'da yaşayanların fikirleri düşüncesi ne ise ben onu yaparım. Onun dışında hiçbir şey yapmam. Bizler, demokrasiyi içimize sindirmiş insanlarız. Beni bunun için belediye başkanı seçtiniz. Ben de sizin isteğiniz yönünde Aydın'ı yönetiyorum. Bugün kullandığımız oylarla, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Aydın'ın en değerli arazilerinden biri olan 31 bin metrekarelik araziyi ne yapacağımızı belirleyeceğiz. Tüm Aydın halkını referanduma bekliyoruz. 5 yaşından 80 yaşına kadar her vatandaş gelip, burada oy kullanabilir. Bu arazide, yeşil alan mı, koşu yolu mu yoksa rezidans mı istiyorsunuz kararı siz verin. O sandıktan ne çıkarsa onu yapmaya söz veriyorum dedi. CHP OLARAK YERELDE BUNU YERLEŞTİRECEĞİZ CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise, Broşürde 'Sözde sizin karar da sizin' diyor. Türkiye'de söz ve kararın milete ait olduğu bir anlayıştan hızla uzaklaşıyoruz. Milletin doğrudan doğruya söz ve karar sahibi olmasını sağlamak demokrasinin önüdür. Ancak bırakın karar sahibi olmayı, milletin Meclisi aracılığıyla bile karar sahibi olmasının yolunun kapatıldığı bir dönemden geçiyoruz. TMMB'yi bile yetkisizleştirip, herşeyin kanun hükmünde kararname ile yürütülmeye çalışıldığı ve milletinde buna alıştırılmaya çalışıldığı bir dönemde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu büyük alanlarda kendi karar vermeden önce halka soruyor. 31 bin metrekarelik alanın ne yapılması gerektiğini doğrudan halka soruyor. Doğrudan demokrasinin yolu halka doğrudan karar verme imkanını sağlamaktır. Biz CHP olarak yerel yönetimlerde bunu yerleştirme konusunda kararlıyız. Bu konuda öncü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu ülkede Fırtına Deresi'nden tutun Artvin'in tepesindeki maden alanlarına kadar arazilerin ciğerine hançer sokmadan önce, 'Halka sorun' diyeceğiz. 'Yeter söz milletindir' diyen günler gelsin dedi. Konuşmaların ardından ilk oyu Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu kullanarak referandumu başlattı. Daha sonra, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız da sandıkta oylarını kullandı.