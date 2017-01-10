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(Görüntülü Haber) Aydın'da kardan kapanan yolları ekipler açtı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'daki kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için Büyükşehir Belediyesi ekipleri aralıksız çalışıyor. Koçarlı, Nazilli ve Karacasu ilçelerinin kırsal mahallelerinde kapanan yollar çalışmayla açılırken,...

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'daki kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için Büyükşehir Belediyesi ekipleri aralıksız çalışıyor. Koçarlı, Nazilli ve Karacasu ilçelerinin kırsal mahallelerinde kapanan yollar çalışmayla açılırken, ekipler Koçarlı'nın Karaağaç Mahallesi'nde yüksek ateş nedeniyle havale geçiren 9 yaşındaki çocuğu da hastaneye ulaştırdı. Aydın'ın Nazilli, Koçarlı ve Karacasu ilçelerinin kırsal mahalleleri Yaylapınarı, Çulhalar, Tığlılar, Karaağaç ve Kahvederesi'ne giden yollar, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol açma çalışmaları yaptı. Koçarlı'ya 35 kilometre mesafedeki Karaağaç Mahallesi'nde yüksek ateş nedeniyle havale geçiren 9 yaşındaki Serkan Yılmaz ise ambulansın bölgeye gidememesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık 5 kilometre kucakta taşındıktan sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Söke İlçesi'ne bağlı kırsal Çavdar Mahallesi'nde de rahatsızlanan bir vatandaşa müdahale etmek için yola çıkan ekipler, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Görevli hemşire ASKİ'ye ait iş makinesine binerek vatandaşın evine ulaştı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, "Kar nedeniyle birçok mahallemizin yolu kapandı. Ancak aldığımız önlemler sayesinde tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı başardık. Ekiplerimiz 24 saat görev yaparak olumsuzluk yaşanmaması için çalışıyor" dedi.

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