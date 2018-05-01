(Görüntülü Haber) Aydın'da 36 derece sıcakta 1 Mayıs kutlandı

AYDIN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda, bazı işçi sendikaları ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı. Hava sıcaklığının 36 derece olması nedeniyle bayrama katılanlar zor anlar yaşadı. Güneşten korunmak için şapka ve şemsiye kullanıldı. Genç bir kadın, sıcaktan baygınlık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti.

Aydın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi, Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Birleşik Kamu İşçileri Konfederasyonu'nun (Birleşik Kamu-İş) öncülüğünde düzenlenen kutlamalarda işçiler, sloganlarıyla Atatürk Kent Meydanı'na geldi. Polis, meydana gelen vatandaşları geniş güvenlik önlemleri altında kontrol ederek içeriye aldı. Meydanı dolduran yaklaşık 1000 kişi, çeşitli sloganlar attı. Sendikalara bağlı işçilere destek için CHP Aydın milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Hüseyin Yıldız, Efeler İlçe Belediye Başkanı CHP'li Mesut Özakcan ve partililer de katıldı. Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi Başkanı Hidayet Yaman, "OHAL kararlılığıyla yapılan sermaye dostluğu ve emek düşmanı düzende en temel haklarımız tek tek yok ediliyor. Yoksulluk ve güvencesizlik girdabının içine çekiliyoruz. Aynı işi yapmamıza rağmen, farklı istisnam çeşidiyle bölünüyoruz. kadrolu güvenceli istihdam ortadan kaldırılarak sözleşmeli, geçici, taşeron ve güvencesiz istihdam yaygınlaştırılıyor. Hükümetin rekor büyüme nutuklarına rağmen, bizim ne gelirimiz nede refahımız artıyor" dedi.

Hava sıcaklığının 36 derece olması nedeniyle bayrama katılanlar zor anlar yaşadı. Güneşten korunmak için şapka ve şemsiye kullanıldı. Genç bir kadın, sıcaktan baygınlık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti.