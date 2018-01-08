Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK - İSTANBUL 97 yaşında hayatını kaybeden mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Boysan için ilk tören Mimarlar Odası'nda yapılıyor. Aydın Boysan öğle namazına müteakip Teşvikiye Cami'inde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
(Görüntülü Haber)AYDIN BOYSAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK - İSTANBUL 97 yaşında hayatını kaybeden mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Boysan için ilk tören Mimarlar Odası'nda yapılıyor. Aydın Boysan öğle namazına...
08 Ocak 2018 Pazartesi 11:06
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