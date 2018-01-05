Haber: istanbul Mimar ve gazeteci Aydın Boysan da yaşamını yitirdi. Aydın Boysan'ın organ yetmezliği sonucu bugün evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Boysan 97 yaşındaydı.
(Görüntülü Haber) Aydın Boysan hayatını kaybetti (arşiv)
Haber: istanbul Mimar ve gazeteci Aydın Boysan da yaşamını yitirdi. Aydın Boysan'ın organ yetmezliği sonucu bugün evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Boysan 97 yaşındaydı.
05 Ocak 2018 Cuma 14:50
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