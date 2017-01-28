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(Görüntülü Haber) Ayder Yaylası'nda kardan Atatürk anıtı yaptılar

Muhammet KAÇAR/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), () - RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 2 gün sürecek Kardan Adam Şenliği başladı. Rize il merkezinde yeri değiştirilen Atatürk Anıtı'nın şenilik alanında kardan...

Muhammet KAÇAR/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), () - RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 2 gün sürecek Kardan Adam Şenliği başladı. Rize il merkezinde yeri değiştirilen Atatürk Anıtı'nın şenilik alanında kardan benzeri ilgi odağı oldu. Çamlıhemşin İlçesi'nin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'nce düzenlenen şenlik kar yağışı altında başladı. Horon oynayan katılımcılar, naylon ve otomobil şambrelleri ile kayak yaptı. Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılarak valilik önündeki tören alanına konulan Atatürk Anıtı'nın, Naci Edi ve arkadaşlarınca kardan yapılan benzeri büyük ilgi gördü. Gençler, 3.5 metrelik anıt önünde Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi. Şenlik, yarın Kayak Federasyonu tarafından 108 sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan 2'inci Biatlon Türkiye Şampiyonası ile sona erecek.

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