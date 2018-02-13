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(Görüntülü Haber) Ayakkabı atölyesinde yangın

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,()-KÜÇÜKÇEKMECE'de, ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede büyük çapta hasar oluştu.  Edinilen bilgiye göre, yangın Mehmet Akif Mahallesi Çamlıbel...

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,()-KÜÇÜKÇEKMECE'de, ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede büyük çapta hasar oluştu. 

Edinilen bilgiye göre, yangın Mehmet Akif Mahallesi Çamlıbel Sokak üzerinde bulunan tek katlı ayakkabı atölyesinde, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve deponun tamamını sardı. Depoda çalışanlar ve mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmadı ancak atölyede büyük çapta hasar oluştu. Atölyedeki ayakkabıların büyük kısmı yandı. Görgü tanıkları yangının biranda büyüdüğünü söyledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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