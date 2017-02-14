(Görüntülü Haber) Ayağı kırılan taklacı güvercin için seferberlik

Cem ULUCAN / AYDIN, () AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki Profesyonel Güvercin Sevenler ve Yetiştirenler Derneği'nin Başkanı 52 yaşındaki Yüksel Bilgiç, derneğe ait olan bir bacağı iki yerinden kırıldğı belirlenen 'taklacı' olarak bilinen özel cins güvercin için seferber oldu. Tedavisine baş lanan güvercinin, 3 hafta içinde sağlığına kavuşacağı belirtildi. Profesyonel Güvercin Sevenler ve Yetiştirenler Derneği Başkanı Yüksel Bilgiç, derneğe ait 2 ayağının üzerine basamadığını fark etiği 'taklacı' olarak bilinen özel cins güvercini tedavi etmek için harekete geçti. Veteriner Hekim Tevfik Kün ile iletişime geçen Bilgiç, hazırladığı 2 tahta parçasının arasına pamuk koyarak, güvercinin iki yerden kırılan bacağını sabitledi. Güvercinin 3 hafta içinde eski haline döneceğini söyleyen Bilgiç, "Kendini frenleyemediği için çatıya çarptı ve ayaklarından biri kırıldı. Bizim için kötü bir kırık, hem dirsek üstünden hem de baldır içinden kırık var. İki kargıyla birleştirip bağlayacağız ve yaklaşık üç hafta içinde iyi olacak" dedi.