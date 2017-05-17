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(Görüntülü Haber) Avukatların maskeli eylemine polisten biber gazlı müdahale

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'de Çağdaş Avukatlar Grubu ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukat, meslekten ihraç edildikleri için Ankara'da açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'na...

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'de Çağdaş Avukatlar Grubu ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukat, meslekten ihraç edildikleri için Ankara'da açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'na destek olmak için İzmir Adliyesi'nde 'Dayanışma zinciri' adı altında maskeli, sessiz eylem yaptı. Polis, adliye önünde oturma eylemi yapan gruba biber gazı sıkıp, dağıttı. Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikten sonra 'İşimi geri istiyorum' diyerek Ankara'da, Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'na destek olmak isteyen Çağdaş Avukatlar Grubu ve Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir şubesi üyesi yaklaşık 30 avukat İzmir Adliyesi'nde sessiz eylem yaptı. Yüzlerinde ameliyat maskesi takarak, Gülmen ile Özakça'nın fotoğraflarını yakalarına takıp zemin katta el ele tutuşan avukatlar 'Dayanışma zinciri' oluşturdu. Polis, eylemin izinsiz olduğunu, ayrıca adliye içerisinde yapılamayacağını belirterek, avukatlardan dışarı çıkmalarını istedi. Eylemi sürdüren avukatlar, müdahale eden polis tarafından karga tulumba adliye dışına çıkarıldı. Slogan atan grup, daha sonra İzmir Adliyesi C kapısı girişinde merdivenlerde oturma eylemi yapmaya başladı. Polis, dağılmaları için yaptığı uyarının ardından eylemi sürdüren gruba biber gazıyla müdahale etti. Avukatlar bu müdahale üzerine eylemi sonlandırdı.

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