(Görüntülü Haber) Avşar Mahallesi halkı, 88 yıllık arazilerinin tapularını istiyor

Burhan CEYHAN AYDIN, () AYDIN'ın Söke ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde oturan 500 arazi sahibi, köy senediyle 86 yıldır sahip oldukları arazilerin tapusunun verilmesini istedi. Adana'dan, Toros Dağları eteğinden 1930'lu yıllarda göç eden 39 Yörük, dönemin beylerinden 12 bin 500 dönüm arazi satın alarak Aydın'ın Söke ilçesinin Avşar Mahallesi'ne yerleşti. Köy senediyle alınan araziler üzerinde zamanla bir köy kuruldu. 39 arazi sahibi, 500 kişiye ulaştı. Zamanla bazı araziler yine köy senediyle el değiştirdi.

HİÇBİR DETEKTEN YARARLANMIYORUZ

Avşar'da besiciliğin ön planda olması nedeniyle arazinin ikinci planda kaldığını, bu nedenle tapunun başta önemsenmediğini belirten muhtar Erdoğan Bakan şunları söyledi Köyümüzde 12 bin 500 dönüm arazimiz var. Bunun 2 bin 900 dönümü tarla geri kalanı isse zeytinlik ve yerleşim alanıdır. Biz bu arazilerin devlet desteğinden, iyi tarımından, mazot ve benzeri hiçbir desteğinden yararlanamıyoruz. 12 bin 500 dönüm arazinin tapusu 39 kişinin üzerine yapılmış. Atalarımız vefat etti, onların çocuklarında vefat edince bazı mirasçılardan dış ülkelerinde olduğu için ulaşamıyoruz. Konuyla ilgili bir dava süreci oldu. Herkese ilam yollamak gerekiyordu. Bunu başaramadık bu nedenle mahkeme takipsizlik kararı verdi. Tüm parsellerde her hissedarın hissesi var. Hepsi birbirine karışmış durumdadır. Tapulardan işi halledemeyen vatandaşlar köy senetleriyle el değiştirerek birbirine satış yapmışlar

ATALARIMIZDAN KALAN ARAZİLER ÜZERİNDE EMANETÇİ GİBİYİZ

Sorunu her gelen siyasiye ve hükümet yetkililerine ilettiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını kaydeden muhtar Erdoğan Bakan, Atalarımız göçebe hayatı yaşadıkları için hayvanlara daha fazla ilgi göstererek, araziye önem vermemişler ve o dönelerde arazilerin tapusunu almamışlar. Yıllar sonra bu araziler tarıma açılarak değerlenmiş ve göçebe olarak dolaşmakta olan atalarımız burada kalıcı olmaya başlamışlar, tarımla uğraşmışlar diye konuştu. Vatandaşlardan Ahmet Öztürk ise, Ben 69 yaşındayım şu güne kadar devletten hiçbir şey görmedik. Gelen bir şey yapmadan gidiyor. Bizim ne yapmamız gerektiğini onlar bize öğretsinler. İşimizi çözmeyeceklerse bizi başka yere alsın gitsinler diye konuştu.