(Görüntülü Haber) Avrupalı mesiri sevdi

Haber- Kamera Ersan ERDOĞAN MANİSA, ()MANİSA'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, bu yıl 477'incisi düzenlenecek mesir festivali öncesi hazırlıkların aralıksız sürdüğünü açıkladı. Avrupalıların mesiri sevdiğinin belirten Tanık, geçen yıl Avrupa ülkelerine 15 ton mesir ihraç ettiklerini söyledi. UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde bulunan Mesir Macunu Festivali için bu yıl da Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden 5 ton mesir macunu saçılacak. 23 Nisan'daki etkinlik öncesi saçılacak mesirler 20 kadının hünerli elleriyle makine yardımı olmadan hazırlanıyor. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği'nin imarethanesinde yılın 12 ayı boyunca günlük olarak hazırlanan şifalı macunlar, 41 çeşit baharatla harmanlanarak paketleniyor. FESTİVAL 21 MART'TA START ALACAK Mesirlerin geleneğine uygun olarak hazırlandığını belirten Tanık, Mesir macunu artık sadece saçımında değil, bütün yıl boyunca üretilen ve perakende noktalarında vatandaşlarımıza ulaşan doğal bir ürün haline geldi. Manisa'ya gelen insanlar 12 ay boyunca üretilen bu ürünü bulamıyorlar. 21 Mart'ta temsili karma töreniyle birlikte 477'inci mesir festivali başlayacak. 23 Nisan Pazar günü mesir saçımını kararlaştırdık. 5 ton mesir saçacağız. Artık mesir deyince Manisa, Manisa deyince de mesir akla geliyor diye konuştu. 15 TON MESİR İHRAÇ EDİLDİ Dünya üzerinde mesir macununa olan ilginin giderek arttığını, komşu Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupalıların da ürüne ilgi gösterdiğini belirten Tanık, Türklerin daha fazla bulunduğu Rusya, Almanya, Avusturya gibi ülkelerden mesire yoğun talep var. Son beş yıla bakıldığında sayı gittikçe fazlalaşıyor. Geçtiğimiz yıl 15 ton mesir dışarıya ihraç ettik. Bunun önümüzdeki yıllarda patlayacağını düşünüyorum. Burada önemli olan tonaj değil, bir paket mesirin bile Rusya'da, Almanya ve Avusturya da bir markette bulunması bizim için yeterli. İhracatı arttırmanın en iyi yolu burada yaptığımız mesir festivalinin kurumsal olarak tanıtmakla ve katıldığımız yurt içi ve yurt dışı fuarlarında bunu anlattığımızla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Elde ettiğimiz çalışmalarda kazanılan geliri Manisa'nın tanıtımı için harcıyoruz diye konuştu. 15 TEMMUZ MESİR SATIŞLARINI ETKİLEDİ Yıllık 150 ton mesir ürettiklerini kaydeden Tanık, 15 Temmuz sürecinin mesiri olumsuz etkilediğini söyledi. Tanık, 15 Temmuz, herkesi olduğu gibi bizleri de etkiledi. Piyasada ekonomik anlamda duraksamaya başlayınca doğal olarak mesir macunu satışlarını da etkiledi dedi.