(Görüntülü Haber) Avrupa şampiyonu halterci Şırnak'ta yeni şampiyonlar yetiştiriyor

ŞIRNAK'lı Avrupa Şampiyonu halterci İsmet Algül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 3'ü kız olmak üzere toplam 15 sporcuya eğitim vererek, bu sporcuları halter şampiyonalarına hazırlıyor. 2008 yılında rekor kırarak Avrupa Şampiyonu olan Halterci İsmet Algül, imkansızlıklar içerisinde Avrupa Şampiyonu olduğunu belirterek, şimdiki olanaklarla gençlerin dünya şampiyonu bile olabileceğini söyledi. 2003 yıllında beden eğitimi öğretmenin yönlendirmesi ile okulun bodrum katında haltere başladığını anlatan Algül, 2 kez Avrupa rekoru kırarak şampiyon olan Algül, hedefinin Şırnak'tan yeni şampiyon halterciler yetiştirmek olduğunru söyledi. Türkiye'nin halter sporu dalında Avrupa şampiyonlukları bulunan Şırnak'lı milli halterci İsmet Algül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 3'ü kız 15 sporcuya eğitim vererek halter şampiyonalarına hazırlıyor. 2003 yılında öğretmeninin teşfiki ile okulun bodrum katında haltere başladığını belirten İsmet Algül, Halter sporuna 2003 yılında Arif Kıran hocam sayesinde başladım. İmkanlarımız yeterli değildi hatta hiç yoktu. Okulların zeminlerinde, bodrum katlarında çalıştık. O zaman şartlar da iyi değildi. Biz yine de ellimizden geleni yaptık, çok çalıştık. Ailem ilk başta izin vermiyordu. Onlardan uzak durmamı istemiyorlardı. Sürekli yarışmalara gidiyorduk. 1-2 ay kamplar sürüyordu. Yarışmalar 1 hafta 10 gün sürüyordu. Hep uzak kalıyordum ailemden. Ankara'ya transfer oldum. Yılda 1-2 hafta gelebiliyorum ailemin yanına. Sonra başarılar elde etmeye başladığımda ailemde bir şey dememeye başladı. Onlarda destek çıkmaya başladı. Ben o imkansızlıklarla Avrupa şampiyonu olmuşsam, şimdiki gençlerimiz bu imkanlarla inşallah Avrupa ve Dünya Şampiyonu olurlar. Allah'a şükür gittik bir çok yerde madalyamızı da aldık. Şırnakımız'ı da, Allah'a şükür ülkemiz Türkiyemiz'i de en güzel şekilde temsil ettik. Hedefim önümüzdeki yıllarda hem Şırnakımız'a hemde Türkiyemiz'e güzel başarılar elde etmek diye konuştu. Türkiye'nin doping yüzünden Avrupa kupalarından men edilmesinden dolayı boş oturmaktansa önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi Avrupa ve Dünya şampiyonlarında temsil edecek sporcular yetiştirmek istediğini ifade eden Algül, Eksikliklerimiz var. Malzeme eksiğimiz var. Eşofman, ayakkabı gibi malzeme eksikliklerimiz var. Sporcularımıza az bir destek çıkılırsa, eminim çok güzel başarılar gelecek dedi. Yaklaşık 1 yıldır halter çalışan Şırnak Spor Lisesi öğrencisi Müslüm Oğan, öncelikli hedefinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu belirterek, Hedefim, önce Türkiye Şampiyonu olup milli formayı gitmek. Sonrasında Avrupa ve Dünya'da başarılar elde etmek istiyorum. 2 hafta önce Amasya'da düzenlenen Türkiye halter müsabakalarına gittik. Orada 6'ıncı oldum. Ama, Avrupa Şampiyonu hocamız sayesinde daha iyi yerlere geleceğiz. Hocamız sayesinde ilk önce Türkiye şampiyonu ardından da olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum dedi. Şırnak'ta halter ile uğraşan sayılı bir kaç kızdan biri olan Belgin Tarandır ise, olumsuzluklara rağmen halter sporunu sevdiğini ifade ederek, Halteri görünce çok ilgimi çekti. Şırnak'ta hiçbir kızın halter yaptığını görmedim. Halteri çok kötülüyorlardı. Ailem de bu sporu yapmamam için çok baskı yaptı. Ama, ben bu branşı bırakmadım. Hedeflerime ulaşmak için antrenmanlara geldim, çok çalışıyorum. Başımızda Avrupa Şampiyonu olmuş bir hocamız var. Hocamızın bize çok büyük katkısı var. Halter yaptığım için dışarıda benim hakkımda çok kötü konuşuyorlar ama ben halteri bırakmayacağım. Ben turnuvalara gidip, geldikçe başarılar elde ediyorum. Ben kuvvet kazandıkça halter sporu, ailemin de ilgisini çekmeye başladı. Ailem de beni artık destekliyor. Şu anda en büyük destekçim babam. Bütün kızlara sesleniyorum; hedeflerinizden vazgeçmeyin, gelin haltere bakın, deneyindiye konuştu.