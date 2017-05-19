Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

(Görüntülü Haber) Avrupa Müzeler Gecesi'nde Ayasofya Müzesi'ne yoğun ilgi

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığına bağlı 36 müze, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla, "Avrupa Müzeler Gecesi" isimli etkinlik kapsamında bu gece saat 23.00'a kadar ziyarete açık kalınca vatandaşlar...

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığına bağlı 36 müze, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla, "Avrupa Müzeler Gecesi" isimli etkinlik kapsamında bu gece saat 23.00'a kadar ziyarete açık kalınca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl, Avrupa'da 13, Türkiye'de ise 12'ncisi düzenlenen "Avrupa Müzeler Gecesi" nedeniyle Ayasofya Müzesi ücretsiz olarak gece saat 23.00'e kadar açık kaldı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bir çok vatandaş müzeyi gezerek bol bol fotoğraf çekti. Bazı rehberlerin müzeye ziyarete gelen vatandaşlara Ayasofya hakkında tarihi bilgiler verdi. İYİ Kİ MÜZELER GÜNÜ VAR Müzeye ziyarete gelen Ahmet Turan Köksal, "Ayasofya'yı gece görmek hele müzeye gelmek çok zevkli bir şey. Hep gündüz geliyorduk, bu sefer de gece geldik. Süper bir etkinlik çokta kalabalık. İyiki böyle bir şey var, iyi ki müzeler günü var" dedi. Ayrıca, müzeye ziyarete gelen Erdal Gürel isimli bir kişi ise, "Bugün müzeler günü, bizde müzeyi dolaşmaya geldik. Saat 23:00'de kapanıyormuş ama yetiştik gezeceğiz şimdi. Daha önce bu müzeye gelmedim, farklı bir gün olacak benim için" dedi. "Avrupa Müzeler Gecesi", 18 Mayıs'ta Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM'un himayelerinde Avrupa'da 13, ülkemizde ise 12'nci defa gerçekleştiriliyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246