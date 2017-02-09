Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün

(Görüntülü Haber) Avrasya tünelinden bisikletle geçen gence para cezası (2)

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () AVRASYA tünelinden bisikletle geçtikten sonra kaskındaki kamerayla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan bisikletli genç, polis tarafından yakalandı. Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne...

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () AVRASYA tünelinden bisikletle geçtikten sonra kaskındaki kamerayla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan bisikletli genç, polis tarafından yakalandı. Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen İ.Ö.(22) "Tünelden geçmenin yasak olduğunu bilmiyordum" dedi. İ.Ö.'ye "Polis ikazına uymamak", "Trafik levha ve işaretlerine uymamak" suçlarından para cezası kesildi. Sosyal medyada bir bisikletlinin güvenlik güçlerinin ikazına rağmen hızla Anadolu yakasından Avrupa yönüne doğru Avrasya tüneline girdiği ve yol aldığı görüntülerin yayınlanması üzerine polis harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bisikletle tünelden geçen 22 yaşındaki İ.Ö.'yü gözaltına aldı. "BİR DAHA YAPMAM" Emniyete getirilen İ.Ö., "Yasak olduğunu bilmiyordum. Sosyal medya için videolar çekiyordum. Heyecanıma yenik düştüm. İnternete yükleyince bir anda ses getirdi. Pişmanım. Bir daha da yapmam. Lütfen kurallara uyalım. Zaten polisler beni bilgilendirdi" dedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde İ.Ö.'ye "Polisin ikazına uymamak" ve "Trafik işaret ve levhalarına uymamak" suçlarından toplam 294 lira para cezası kesildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.