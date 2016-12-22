(Görüntülü Haber) Avrasya Tüneli'nde dalgın sürücüler

Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL, () DALGIN sürücüler yanlışlıkla Avrasya Tünel'i yoluna girerek Anadolu yakasına geçmek zorunda kaldı. Bu sabah itibariyle hizmete açılan Avrasya Tüneli'nde, araç geçişleri gün boyu devam etti. Gişelerden geçerek tünele giren araçların içindeki bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anı ölümsüzleştirdi. Bazı sürücülerin cep telefonlarıyla seyir halindeyken video ve fotoğraf çekimi yaptığı görüldü. Sahil Yolu'nu kullanarak Sirkeci istikametine gitmeye çalışan bazı sürücüler ise, yanlışlıkla Avrasya Tüneli'ne yönelince zor anlar yaşadı. Kimi sürücüler, hatalarının farkına erken varıp tünel girişindeki gişelere ulaşmadan 'acil kaçış yolu'na yönelirken, kimi sürücüler gişelerden geçerek Anadolu Yakası'na geçmek zorunda kaldı. Hatalı geçişlerin artması üzerine Avrasya Tünel'i görevlileri, sürücülere yardımcı olarak bu sürücülerin araçlarıyla geri geri gitmelerini ve 'acil kaçış yolu'na ulaşmalarını sağladı. Motosikletle Avrasya Tüneli'nden geçmek isteyen iki vatandaş da görevliler tarafından geri çevrildi. Daha önce açıklandığı gibi motosiklet sürücüleri Avrasya Tüneli'nden faydalanamıyor.